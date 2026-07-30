Состояние охотничьего хозяйства Нижегородской области обсудили на «Правительственном часе» в Заксобрании

30 июля на заседании Законодательного Собрания Нижегородской области в рамках «Правительственного часа» депутаты обсудили состояние и перспективы развития охотничьего хозяйства региона, об этом сообщили в пресс-службе областного Заксобрания. С основным докладом выступил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Роман Воробьёв.
По данным министра, охотничьи угодья области охватывают 49 муниципальных образований, их общая площадь превышает 7 миллионов гектаров. Почти 80% территории закреплены за охотпользователями — 95 юридическими лицами и 4 индивидуальными предпринимателями. Оставшиеся 20% (около 1,5 миллиона гектаров) относятся к общедоступным угодьям, где охотиться может любой гражданин при наличии разрешения.
Участники заседания уделили особое внимание динамике популяций диких животных. Численность большинства охотничьих видов остаётся стабильной, по ряду позиций наблюдается рост: за последние пять лет поголовье лося выросло на 29%, косули — почти на 60%, медведя — на 6,7%. Исключение составил кабан: его численность была сокращена на 88% в рамках борьбы с африканской чумой свиней и сейчас соответствует рекомендациям федерального центра.
«В Нижегородской области ведётся системная работа по поддержанию устойчивой численности животных. Мы пресекаем незаконную добычу и одновременно реализуем комплекс биотехнических мероприятий для восстановления и сохранения фауны. Итоги госмониторинга наглядно демонстрируют эффективность такого подхода — от регулирования охотничьего промысла до охраны местообитаний и борьбы с браконьерством», — отметил Роман Воробьёв.
Министр также рассказал о практике выдачи разрешений на добычу охотресурсов. Ежегодно оформляется более 12 тысяч таких документов. С 2023 года распределение разрешений на ценные виды (лось, медведь, кабан, косуля) проходит через электронную систему «Цифровой лес» с использованием генератора случайных чисел, что обеспечивает прозрачность процедуры. За последние пять лет объём налоговых сборов в сфере охотничьего хозяйства вырос в 1,8 раза — только в этом году пошлины и сборы принесли в бюджеты разных уровней свыше 14 миллионов рублей.
Отдельной темой стала работа государственных охотничьих инспекторов. В регионе работают 94 таких специалиста. Службы укомплектованы автомобилями, снегоходами, маломерными судами и современными приборами «Выстрел», которые фиксируют звуки выстрелов и автоматически передают координаты срабатывания. Благодаря этим техническим средствам в 2025 году выявлено 13 нарушений природоохранного законодательства.
Позитивным опытом министр назвал практику выплаты вознаграждений охотникам за добычу волков и лисиц. За последние пять лет на эти цели из областного бюджета направлено более 7 миллионов рублей. После увеличения размера выплат заметно выросла заинтересованность охотников в регулировании численности хищников, что помогает снижать ущерб сельскому хозяйству и сохранять баланс в экосистеме.
«Природа Нижегородской области — наше общее достояние. Охрана и воспроизводство ресурсов, поддержание биоразнообразия — это большая и сложная работа, которая требует профессионального подхода. Мы видим результаты: восстанавливаются популяции ценных видов, внедряются научные методы регулирования численности хищников, создаются условия для развития экотуризма», — подчеркнул председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин.
В завершение депутаты отметили необходимость обновления схемы территориального охотоустройства, действующей до 2030 года, чтобы актуализировать данные о состоянии угодий и ресурсов. Также они поддержали дальнейшее внедрение цифровых сервисов — региональной системы «Цифровой лес» и федеральной ГИС «Охота», что упростит взаимодействие между государством, охотпользователями и гражданами.