Состояние охотничьего хозяйства Нижегородской области обсудили на «Правительственном часе» в Заксобрании

Министр также рассказал о практике выдачи разрешений на добычу охотресурсов. Ежегодно оформляется более 12 тысяч таких документов. С 2023 года распределение разрешений на ценные виды (лось, медведь, кабан, косуля) проходит через электронную систему «Цифровой лес» с использованием генератора случайных чисел, что обеспечивает прозрачность процедуры. За последние пять лет объём налоговых сборов в сфере охотничьего хозяйства вырос в 1,8 раза — только в этом году пошлины и сборы принесли в бюджеты разных уровней свыше 14 миллионов рублей.