Праздник добрососедства или виноградный фестиваль: 7 бесплатных мероприятий выходных в Калининграде и области

Музыка, гастрономия или спорт? К чему бы вы ни склонялись в конце этой недели, занятие найдётся. «Клопс» рассказывает о мероприятиях в Калининграде и области, которые можно посетить бесплатно.
Концерт группы «Чёрные береты»0+
Когда: пятница, 31 июля, 18:00.
Где: Дом офицеров Балтийского флота (Кирова, 7).
На сцене Дома офицеров выступит концертная группа морской пехоты «Чёрные береты». Программу посвятят Дню Воздушно-десантных войск.
Вход свободный.
Праздник «Соседи-2026»0+
Когда: суббота, 1 августа, 13:00.
Где: Виштынецкий эколого-исторический музей (Краснолесье, Школьная, 5а).
В Краснолесье пройдёт ежегодный праздник гостеприимства.
В программе:
ремесленные и творческие мастерские, ярмарка фермерских продуктов, проект «Вкусы Виштынецкой возвышенности» с участием местных жителей и шеф-поваров, концерт народных коллективов в Доме культуры, лекции и познавательные путешествия с местными жителями.
Вход свободный.
Лекция «Символизм растений в искусстве»12+
Когда: суббота, 1 августа, 15:00.
Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11).
В библиотеке открывается новый цикл встреч, посвящённых истории искусства. На первой встрече гости узнают, какие истории и смыслы таять в себе растения, изображённые на знаменитых картинах.
«Поговорим о том, как цветы становились героями легенд и преданий; как герои античной мифологии превращались в цветы; как воспринимали растения в эпоху Средневековья… А также — о том, как много вариантов интерпретации есть у цветов в натюрмортах старых мастеров и в аллегориях художников-символистов», — обещают организаторы.
Автор проекта — искусствовед Карина Сычина. Вход свободный.
Творческая встреча с художницей Оксаной Соловьёвой12+
Когда: суббота, 1 августа, 16:00.
Где: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова (Московский проспект, 39).
На открытии выставки «От Африки до Балтики» состоится творческая встреча с автором — художницей Оксаной Соловьёвой. В прошлом главный бухгалтер, она оставила строгий мир цифр ради живописи.
На встрече можно будет увидеть новые работы художницы, поговорить с ней, услышать истории о путешествиях и вдохновении.
Вход свободный. Сама выставка работает до 31 августа.
Отчётный концерт «На летней волне»0+
Когда: суббота, 1 августа, 16:00.
Где: библиотека им. В. С. Высоцкого (Бакинская, 11).
Отчётный концерт молодёжного клуба авторской песни «Вершина» под руководством Дмитрия Чернова — участника Союза калининградских бардов, музыканта, лауреата всероссийских и международных конкурсов.
Для гостей выступят молодые артисты, которые только начинают свой путь на сцене. Они представят результаты своих занятий — индивидуальных и групповых.
Вход свободный.
Гастрономический фестиваль «Гроздь»18+
Когда: суббота и воскресенье, 1 и 2 августа.
Где: территория театра эстрады «Янтарь-холл» (Светлогорск).
В Светлогорске во второй раз пройдёт фестиваль, объединяющий фермеров-ремесленников и виноделов со всей России.
В программе:
дегустации; выступления представителей индустрии, экспертов и учёных; культурная программа с участием творческих коллективов; модные коллаборации с калининградскими дизайнерами.
Зоны дегустации предназначены только для лиц старше 18 лет. Перемещения со стеклянным бокалом возможны в ограниченном периметре. Подробности об условиях можно уточнить на сайте фестиваля.
Вход свободный по регистрации.
Благотворительный забег «ДоброКруги»0+
Когда: воскресенье, 2 августа, 08:00.
Где: Летнее озеро (летняя сцена).
Идея забега проста: за каждый круг почётные гости перечисляют благотворительный взнос в ассоциацию многодетных семей. Чем больше кругов пробегут участники, тем больше помощь.
Дистанции на выбор: один круг (1 км), три круга (3 км) или пять кругов (5 км).
Расписание:
08:00 — сбор, регистрация, получение нагрудных наклеек участников забега, 08:40 — торжественное открытие, 08:50 — разминка, 09:00 — общий старт.
Для самих бегунов участие бесплатное, но необходима регистрация. Каждый получает памятный значок.
В следующие выходные в Калининграде пройдёт спортивные праздник «Триатлон поколений» — зарегистрироваться на него можно уже сейчас.
На центральном пляже Янтарного 1 и 2 августа пройдёт фестиваль-конкурс воздушных змеев «Янтарное небо». В Железнодорожных воротах состоится праздник, организованный «Хранителями руин». А на поле Гумбинненского сражения снова выведут пехоту и кавалерию — там пройдёт историческая реконструкция. В Советске в субботу отметят День крабовой палочки.