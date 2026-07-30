Праздник добрососедства или виноградный фестиваль: 7 бесплатных мероприятий выходных в Калининграде и области

«Поговорим о том, как цветы становились героями легенд и преданий; как герои античной мифологии превращались в цветы; как воспринимали растения в эпоху Средневековья… А также — о том, как много вариантов интерпретации есть у цветов в натюрмортах старых мастеров и в аллегориях художников-символистов», — обещают организаторы.