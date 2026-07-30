На торги по продаже газопровода в Балтийск не поступило ни одной заявки. Их признали несостоявшимися. Результаты опубликовали на сайте ГИС «Торги».
В состав лота входили газопровод высокого давления протяжённостью 42,4 километра, газораспределительный и шкафные регуляторные пункты, а также три участка под объектами. Инфраструктуру пытались приватизировать за 421,5 миллиона рублей. Собственником имущества и инициатором торгов является администрация Балтийска. В проекте договора говорилось, что покупателю необходимо неукоснительно исполнять эксплуатационные обязательства в отношении объектов газоснабжения.
Местные власти объясняли, что решили приватизировать объект, потому что администрация самостоятельно не может обеспечивать безопасную эксплуатацию и техническое обслуживание объекта. Этим занимается только специализированная организация.
Отметим, что газопровод в Балтийск начали строить ещё в 2012 году, но не смогли завершить. В результате возбудили несколько уголовных дел. В 2022-м работы возобновили уже с новым подрядчиком. Достройкой занималась компания ООО «АСУ ПРО» из Оренбурга. С фирмой заключали контракт на 590 миллионов рублей.
Сроки сдачи объекта переносили. Инфраструктура для пуска газа в Балтийск получила заключение Ростехнадзора о соответствии в сентябре 2025 года, а в декабре начали подключать к сети первые дома в округе.