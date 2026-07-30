Майнинговую ферму накрыли в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде накрыли майнинговую ферму в гараже на дворовой территории транспортной организации. Как сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по ПФО, злоумышленник самовольно подключился к электросетям транспортной организации на железнодорожной станции Починки.
О воровстве электроэнергии для майнинга криптовалюты стало известно сотрудникам областного УФСБ и транспортной полиции.
Предварительно установлено, что с декабря 2024 года по июль 2026-го 37-летний индивидуальный предприниматель для получения незаконного дохода занимался майнингом криптовалюты в гараже. При этом он внёс изменения в прибор учёта электроэнергии. В результате были искусственно занижены показатели объёма потребления.
Предварительно, общий ущерб превысил 20 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье о причинении имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием. Выяснилось, что подозреваемый организовал ещё 8 майнинговых ферм в разных помещениях в Нижнем Новгороде. Использовал автомойки, подвалы жилых домов и закопанный на частном участке контейнер.
Полицейские изъяли более 120 единиц оборудования для незаконной добычи криптовалюты, четыре мобильных телефона, ноутбук, банковские карты.
Проводятся экспертизы.
Фигурант под подпиской о невыезде.