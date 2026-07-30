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Майнинговую ферму накрыли в Нижнем Новгороде

Злоумышленник самовольное подключился к электросетям на станции Починки.

Источник: Нижегородская правда

В Нижнем Новгороде накрыли майнинговую ферму в гараже на дворовой территории транспортной организации. Как сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по ПФО, злоумышленник самовольно подключился к электросетям транспортной организации на железнодорожной станции Починки.

О воровстве электроэнергии для майнинга криптовалюты стало известно сотрудникам областного УФСБ и транспортной полиции.

Предварительно установлено, что с декабря 2024 года по июль 2026-го 37-летний индивидуальный предприниматель для получения незаконного дохода занимался майнингом криптовалюты в гараже. При этом он внёс изменения в прибор учёта электроэнергии. В результате были искусственно занижены показатели объёма потребления.

Предварительно, общий ущерб превысил 20 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием. Выяснилось, что подозреваемый организовал ещё 8 майнинговых ферм в разных помещениях в Нижнем Новгороде. Использовал автомойки, подвалы жилых домов и закопанный на частном участке контейнер.

Полицейские изъяли более 120 единиц оборудования для незаконной добычи криптовалюты, четыре мобильных телефона, ноутбук, банковские карты.

Проводятся экспертизы.

Фигурант под подпиской о невыезде.