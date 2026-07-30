Майнинговую ферму накрыли в Нижнем Новгороде

Предварительно установлено, что с декабря 2024 года по июль 2026-го 37-летний индивидуальный предприниматель для получения незаконного дохода занимался майнингом криптовалюты в гараже. При этом он внёс изменения в прибор учёта электроэнергии. В результате были искусственно занижены показатели объёма потребления.