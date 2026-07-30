Отели Татарстана начали заселять гостей по цифровому ID в «Максе»

Тридцать пять отелей Татарстана начали заселять гостей по цифровому ID в национальном мессенджере «Макс», без предъявления паспорта, что значительно экономит время как самих туристов, так и персонала, сообщает минцифры республики. В министерстве отметили, что сервисы «Макса» полностью отвечают задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
«В гостиницы Татарстана можно заселиться без предъявления паспорта с помощью цифрового ID в национальном мессенджере “Макс”. Функцию уже внедрили 35 отелей республики, а в будущем ее планируют подключить еще в 109 гостиничных комплексах», — говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что цифровой ID формируется на основе подтвержденной учетной записи пользователя на портале «Госуслуги» и включает в себя данные паспорта, СНИЛС, ИНН и полиса ОМС. Поэтому оформление с помощью него освобождает время и силы самих путешественников и сотрудников гостиниц.
«Гости после долгой дороги могут не искать в сумках бумажные паспорта или свидетельства о рождении детей, достаточно просто показать экран смартфона. При этом администраторам отелей больше не нужно вручную переносить персональные данные в компьютер и перепроверять каждую букву. Процедура занимает секунды и позволяет избежать длинных очередей на стойке регистрации», — пояснили в минцифры.
Администратору отеля достаточно отсканировать цифровой ID гостя, а туристу после автоматической загрузки данных в систему управления отелем — подтвердить личность в смартфоне, уточняется в сообщении. Такая технология заселения исключает риск использования поддельных бумажных бланков или ошибок при заполнении анкет.
«Параллельно в отелях республики внедряется еще одно важное цифровое решение — онлайн-регистрация через мессенджер “Макс”. После бронирования номера на сайте отеля… перейдя по ссылке, пользователь выбирает “Макс” в качестве инструмента для передачи сведений и подтверждает их через портал “Госуслуги”. После этого анкета автоматически заполняется на стороне отеля, а по прибытии гостя сотруднику нужно лишь сверить данные паспорта», — приводятся в сообщении слова замминистра цифрового развития Татарстана Алексея Клонцака.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.