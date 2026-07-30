Отели Татарстана начали заселять гостей по цифровому ID в «Максе»

«Параллельно в отелях республики внедряется еще одно важное цифровое решение — онлайн-регистрация через мессенджер “Макс”. После бронирования номера на сайте отеля… перейдя по ссылке, пользователь выбирает “Макс” в качестве инструмента для передачи сведений и подтверждает их через портал “Госуслуги”. После этого анкета автоматически заполняется на стороне отеля, а по прибытии гостя сотруднику нужно лишь сверить данные паспорта», — приводятся в сообщении слова замминистра цифрового развития Татарстана Алексея Клонцака.