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Землю под АЗС с зарядками для электрокаров отдадут без торгов в Нижнем

Депутаты ЗСНО приняли новые поправки, обязывающие инвесторов ставить минимум две быстрые электрозарядки на объектах.

В Нижегородской области инвесторы смогут получать земельные участки под строительство АЗС с зарядной инфраструктурой для электромобилей без проведения торгов. Соответствующие поправки в региональный закон сразу в двух чтениях одобрили депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области.

Получить землю в аренду без торгов смогут только крупные компании, которые не менее двух лет владеют или арендуют минимум шесть действующих АЗС. Новую станцию обязаны построить и запустить в эксплуатацию не позднее двух лет с момента заключения договора. Кроме того, на каждой такой АЗС инвестор должен установить не менее двух быстрых зарядок публичного доступа, обустроить клиентскую зону отдыха и создать новые рабочие места.

Новая инициатива направлена на развитие инфраструктуры электротранспорта в регионе в рамках федеральной концепции до 2030 года.

Ранее сообщалось, что увеличить штрафы за сброс мусора из машин предложили нижегородские депутаты.