Землю под АЗС с зарядками для электрокаров отдадут без торгов в Нижнем

Получить землю в аренду без торгов смогут только крупные компании, которые не менее двух лет владеют или арендуют минимум шесть действующих АЗС. Новую станцию обязаны построить и запустить в эксплуатацию не позднее двух лет с момента заключения договора. Кроме того, на каждой такой АЗС инвестор должен установить не менее двух быстрых зарядок публичного доступа, обустроить клиентскую зону отдыха и создать новые рабочие места.