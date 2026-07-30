Землю под АЗС с зарядками для электрокаров отдадут без торгов в Нижнем

В Нижегородской области инвесторы смогут получать земельные участки под строительство АЗС с зарядной инфраструктурой для электромобилей без проведения торгов. Соответствующие поправки в региональный закон сразу в двух чтениях одобрили депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области.
Получить землю в аренду без торгов смогут только крупные компании, которые не менее двух лет владеют или арендуют минимум шесть действующих АЗС. Новую станцию обязаны построить и запустить в эксплуатацию не позднее двух лет с момента заключения договора. Кроме того, на каждой такой АЗС инвестор должен установить не менее двух быстрых зарядок публичного доступа, обустроить клиентскую зону отдыха и создать новые рабочие места.
Новая инициатива направлена на развитие инфраструктуры электротранспорта в регионе в рамках федеральной концепции до 2030 года.
Ранее сообщалось, что увеличить штрафы за сброс мусора из машин предложили нижегородские депутаты.