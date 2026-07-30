Благоустроенную пешеходную зону в подмосковном Зарайске откроют в августе

Пешеходную зону на улицах Пожарского и Низовой в Зарайске планируют открыть после благоустройства в середине августа, сообщает пресс-служба Министерства благоустройства Московской области. Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
«В Зарайске ведется благоустройство пешеходной зоны на улицах Пожарской и Низовой — общая площадь объекта составляет 0,9 га, а открытие запланировано на середину августа текущего года», — говорится в сообщении.
Ранее благоустройство пешеходной зоны планировали завершить к середине октября. На объекте задействованы 12 человек и 2 единицы техники. Проводятся подготовительные и демонтажные работы. Специалисты устраивают подстилающие, выравнивающие и финишные слои покрытий, прокладывают трубопроводы для систем водоснабжения и водоотведения.
Как уточнили в пресс-службе администрации округа, в ходе благоустройства пешеходной зоны осталось установить опоры, смонтировать систему освещения и инженерные сети. Улица Низовая готова на 90%, на Пожарской также необходимо положить плитку.
В ведомстве добавили, что по проекту обустроят новые пешеходные дорожки, смонтируют системы освещения и видеонаблюдения, установят защитные ограждения, выполнят комплексное озеленение.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.