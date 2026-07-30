Челябинку укусил ядовитый паук во время сбора крыжовника в саду

В Коркинском округе, на станции Дубровка, обычный сбор крыжовника едва не обернулся для местной жительницы серьезными проблемами со здоровьем. Светлана приехала к отцу в сад, чтобы помочь с урожаем. Она аккуратно раздвинула ветки правой рукой, а левой начала срывать ягоды. В какой-то момент она почувствовала резкую, невыносимую боль — такую, будто ее ужалила оса. Отдернув руку, женщина увидела, что отек стремительно расползается от пальцев по всей руке. Через короткое время он поднялся к грудной клетке, ключице и шее. Дышать становилось все труднее. Через пару минут начались судороги — кисть выворачивало, мышцы свело.