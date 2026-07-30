Челябинку укусил ядовитый паук во время сбора крыжовника в саду

В Коркинском округе, на станции Дубровка, обычный сбор крыжовника едва не обернулся для местной жительницы серьезными проблемами со здоровьем. Светлана приехала к отцу в сад, чтобы помочь с урожаем. Она аккуратно раздвинула ветки правой рукой, а левой начала срывать ягоды. В какой-то момент она почувствовала резкую, невыносимую боль — такую, будто ее ужалила оса. Отдернув руку, женщина увидела, что отек стремительно расползается от пальцев по всей руке. Через короткое время он поднялся к грудной клетке, ключице и шее. Дышать становилось все труднее. Через пару минут начались судороги — кисть выворачивало, мышцы свело.
«Я поняла, что мне становится плохо дышать. Посмотрела на куст и вижу: паучиха сидит и заворачивает лист. Видимо, там у нее было потомство», — рассказывает Светлана.
Она позвала на помощь родных, приняла антигистаминное, но сильные судороги не отпускали еще полчаса. Боль не стихала почти двое суток.
«Первая ночь была кошмаром — не спала, по нервам дергало. Яд рассасывается 48 часов, все это время невероятные боли», — делится женщина.
Медики скорой предложили ей госпитализацию, но Светлана отказалась. В больнице ей сделали ЭКГ, снимок грудной клетки, взяли кровь — врачи исключили отек легких и сердца, а потом отпустили с рекомендациями. Сейчас она наблюдается у участкового терапевта.
«У меня с детства аллергия, отек Квинке бывал, поэтому для меня это было особенно опасно. Но я вовремя приняла лекарство», — поясняет она.
Женщина предупреждает других садоводов: в конце июля пауки особенно активны, многие выводят потомство и могут быть агрессивными, если потревожить их убежище. Через два дня рука более-менее успокоилась, но пальцы все еще плохо слушаются, и иногда простреливает боль.
Заслуженный эколог России автор двух изданий Красной книги Челябинской области Александр Лагунов изучил данные и предположил, что нападение совершил паук из семейства Cheiracanthium — хиракантиум, или бродячий паук. Эти пауки живут в кронах кустарников, иногда в траве.
Фото: личный архив Александра Лагунова.
«Укусы действительно болезненные, яд вызывает медленно заживающие раны, зуд, отеки, но с медицинской точки зрения он не считается опасным. Правда, у аллергиков реакция может быть серьезнее», — пояснил ученый.
Но вообще, по словам Александра Лагунова, мир пауков гораздо интереснее и безопаснее, чем многие думают. На Урале зарегистрировано 780 видов пауков, на Южном Урале — 449, а в Ильменском заповеднике, где живет сам ученый, выявлено 250 видов. Большинство пауков ядовиты, но они либо слишком мелкие, чтобы прокусить кожу человека, либо просто не стремятся нападать первыми. Например, у нас обитает русский тарантул — он тоже ядовит.
«Он живет в норках и охотится в сумерках. Если к нему не приставать, он и не укусит», — уверяет эколог.
Интересно, что даже смертельно ядовитые виды не всегда опасны. Александр вспоминает паука — «божью коровку»: он ядовит, но настолько мал, что не может прокусить кожу. Ученый спокойно берет его в руки. А вот каракурта, или «черную вдову», иногда завозят к нам с фруктами из Средней Азии, но в нашем климате они не приживаются.
Что касается изменения климата, эколог напоминает: среднегодовая температура в средней полосе выросла на полтора градуса за последние десятилетия и пауки постепенно мигрируют на север. Например, тарантулов раньше встречали только в степях, у Аркаима, а теперь они движутся дальше.
«Так что нам пора собирать финиковые косточки и сажать пальмы», — шутит ученый, предупреждая, что нас ждет жаркая и сухая фаза климатического цикла в ближайшие годы.
В Челябинской области есть даже редкие пауки: например, два вида аргиопы занесены в Красную книгу. Так что, если встретите красивого паука в саду, лучше просто не трогайте его. А во время работы на участке носите перчатки и осторожно раздвигайте ветки — так и ягоды соберете, и себя убережете.