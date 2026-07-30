Кровлю главного корпуса университета в Ростове снесло во время урагана

Мощный шторм, накрывший Ростов-на-Дону 25 июля, привёл к серьёзным разрушениям. Сильнее всего пострадал главный корпус ДГТУ — ураган сорвал около 300 кв. м кровли. По словам губернатора Юрия Слюсаря, сейчас на месте организовано временное покрытие — оно позволяет сохранить функциональность здания.
Не менее масштабными оказались последствия стихии для жилого фонда региона: в Ростовской области повреждения получили крыши 248 многоквартирных домов. Как сообщил глава региона, управляющие компании возьмут на себя ремонт более чем половины повреждённых объектов.
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Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.Читать дальше