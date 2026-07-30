Умереть от ревности — не метафора: кардиолог объяснил, как эмоции бьют по сердцу

Сильная ревность может спровоцировать инфаркт, инсульт и в редких случаях привести к остановке сердца. Об этом, ссылаясь на кардиолога Ивана Шишкина, пишет РИАМО в четверг, 30 июля.
Во время эмоционального потрясения организм выбрасывает большое количество адреналина и кортизола. Давление резко повышается, пульс учащается, главная мышца организма испытывает сильную нагрузку. По словам специалиста, острый стресс может вызвать кардиомиопатию такоцубо, известную как «синдром разбитого сердца». Миокард временно перестаёт нормально сокращаться, а симптомы напоминают инфаркт — появляются боль за грудиной, одышка и слабость.
Чаще всего это обратимо, но в тяжёлых случаях приводит к отёку лёгких, аритмии и остановке сердца", — предупредил Шишкин.
Особенно опасны такие переживания для людей с атеросклерозом, гипертонией и нарушениями ритма. Скачок давления и спазм сосудов на пике эмоций способны запустить настоящий инфаркт или инсульт.
Хроническая ревность тоже не проходит бесследно. Постоянное напряжение, повышенное давление и воспалительные процессы постепенно вредят сосудам. Кардиолог советует обращаться за помощью, если переживания мешают спать, становятся навязчивыми, сопровождаются тяжестью и болью в груди. В таком случае могут понадобиться консультации и психолога, и врача.
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