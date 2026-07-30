Умереть от ревности — не метафора: кардиолог объяснил, как эмоции бьют по сердцу

Хроническая ревность тоже не проходит бесследно. Постоянное напряжение, повышенное давление и воспалительные процессы постепенно вредят сосудам. Кардиолог советует обращаться за помощью, если переживания мешают спать, становятся навязчивыми, сопровождаются тяжестью и болью в груди. В таком случае могут понадобиться консультации и психолога, и врача.