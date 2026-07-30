Обучение общественных наблюдателей стартовало в Нижнем Новгороде

«Они беспартийные, не депутаты, не государственные служащие, не правоохранители, не иностранные агенты. Они граждане Российской Федерации, выдвинутые общественными организациями, уважаемые люди в своих коллективах. Вот они и рождают доверие. По сути, общественные наблюдатели защищают правду. В ходе выборов возможны нарушения. Общество должно создать средства защиты от них. Именно общественное наблюдение является такой защитой. Поэтому так тщательно идет подготовка наблюдателей, так много внимания уделяется их обучению», — заявил Роман Стронгин.