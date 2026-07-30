Расширена зона перекрытий в День города в Екатеринбурге

Кроме того, с 22:00 31 июля до 23:50 1 августа для проезда машин будут закрыты участки улицы 8 Марта (пр. Ленина — ул. Бориса Ельцина) и улицы Бориса Ельцина (ул. 8 Марта — дом № 2 по Октябрьской площади). Ранее объявлялось, что эти участки будут закрыты до 4:00 2 августа.