Нападение подростков с камнями на мужчину и собаку проверяют в Комсомольске

В Комсомольске-на-Амуре полиция начала проверку после сообщения в соцсетях о нападении подростков на мужчину и его собаку. Об этом сообщает МАХ-канал «Полиция Хабаровского края».
Ранее в одном из пабликов появилась публикация, автор которой утверждает, что возле дома на улице Октябрьской компания подростков якобы бросала камни в мужчину, возвращавшегося из магазина с той-терьером.
По словам автора сообщения, от камней пострадала и собака. После случившегося животное якобы перестало двигаться и тяжело дышало. Женщина также сообщила, что обратилась в полицию с просьбой найти участников инцидента.
В полиции уточнили, что сообщение об этом происшествии в дежурную часть УМВД России по Комсомольску-на-Амуре не поступало.
Сотрудники отдела полиции № 3 обнаружили публикацию во время мониторинга интернета и сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.