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Нападение подростков с камнями на мужчину и собаку проверяют в Комсомольске

В Комсомольске-на-Амуре после публикации в соцсетях начали проверку.

В Комсомольске-на-Амуре полиция начала проверку после сообщения в соцсетях о нападении подростков на мужчину и его собаку. Об этом сообщает МАХ-канал «Полиция Хабаровского края».

Ранее в одном из пабликов появилась публикация, автор которой утверждает, что возле дома на улице Октябрьской компания подростков якобы бросала камни в мужчину, возвращавшегося из магазина с той-терьером.

По словам автора сообщения, от камней пострадала и собака. После случившегося животное якобы перестало двигаться и тяжело дышало. Женщина также сообщила, что обратилась в полицию с просьбой найти участников инцидента.

В полиции уточнили, что сообщение об этом происшествии в дежурную часть УМВД России по Комсомольску-на-Амуре не поступало.

Сотрудники отдела полиции № 3 обнаружили публикацию во время мониторинга интернета и сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.