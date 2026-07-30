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Психолог рассказала о пользе прогулок на свежем воздухе

Психолог Наумова: прогулки помогают снизить тревожность и улучшить сон.

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Регулярные прогулки на свежем воздухе помогают детям снизить тревожность, улучшают сон, внимание и способность к обучению, рассказали психолог, нейропсихолог, член национальной саморегулируемой организации «Союз психотерапевтов и психологов» Наталья Наумова и сооснователь компании «Ноко» Олег Герасимов.

«Регулярные прогулки и контакт с природой помогают снизить тревожность, улучшают сон, внимание и способность к обучению. Всемирная организация здравоохранения рекомендует подрастающему поколению не менее 60 минут физической активности ежедневно. Однако, по оценкам экспертов, до 80% детей сегодня двигаются меньше, чем необходимо», — сказала Наумова NEWS.ru.

По словам психолога, среда, которая сама мотивирует ребенка гулять, играть и заниматься спортом, становится важным фактором здорового развития.

Как в свою очередь отметил Герасимов, по данным опроса компании, городская среда часто препятствует активному отдыху детей: мешают автомобили, небезопасные дворы и чрезмерное увлечение гаджетами. Поэтому многие родители приобретают загородные участки ради свежего воздуха и безопасного пространства для игр, пояснил специалист. Он добавил, что почти все опрошенные хотели бы, чтобы их дети больше времени проводили на улице.

«Практически треть детей проводит свыше четырех часов в день со своим гаджетом. Подавляющее большинство родителей хотели бы, чтобы их ребенок чаще бывал на свежем воздухе», — пишет NEWS.ru со ссылкой на Герасимова.