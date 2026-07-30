Психолог рассказала о пользе прогулок на свежем воздухе

Как в свою очередь отметил Герасимов, по данным опроса компании, городская среда часто препятствует активному отдыху детей: мешают автомобили, небезопасные дворы и чрезмерное увлечение гаджетами. Поэтому многие родители приобретают загородные участки ради свежего воздуха и безопасного пространства для игр, пояснил специалист. Он добавил, что почти все опрошенные хотели бы, чтобы их дети больше времени проводили на улице.