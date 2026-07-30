В Красноярском крае появилась карта дорожного ремонта — ее можно найти на сайте системы оповещения «112» в разделе «Дороги». В региональном Министерстве транспорта сообщили, что на странице есть данные по объектам начиная с 2020 года и планы на 2027−2028 годы.