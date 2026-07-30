60 миллионов на святые бревнышки. Мечеть XVIII века возрождают в Татарстане

"Основная проблема в том, что внешне бревно кажется целым, но при раскатке сруба выясняется, что бревно внутри превратилось в пыль, — описывает разрушения жуков-точильщиков Евгений Крючков. — Там, где бревно утрачено, делается точно такое же новое. Мастера-плотники работают в соответствии с историческими канонами, как это делалось нашими прадедами. Если возможно, используется небольшая пилорама, но все основные перерубы, финишные моменты делаются только вручную. Конечно же, новый сруб всегда собрать намного проще. А нам нужно состыковать старые бревна с новыми, восстановить перерубы.