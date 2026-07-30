60 миллионов на святые бревнышки. Мечеть XVIII века возрождают в Татарстане

Реставрационные работы только начались, так что их окончательная стоимость неизвестна. Однако генеральный директор компании-реставратора «ОСК» Евгений Крючков назвал сумму контракта с его компанией — порядка 60 млн рублей.
Почему на восстановление уникальной мечети XVIII века нужно десятки миллионов рублей, «АиФ-Казань» узнал в ходе пресс-тура, организованного Комитетом РТ по охране объектов культурного наследия.
Уникальна для любого региона.
Мечети и храмы в республике планомерно восстанавливают уже много лет. "Мы традиционно каждый год сдаем одну мечеть и одну церковь, — напоминает заместитель председателя Комитета РТ по охране ОКН Наталья Прохорова. — В этом году были восстановлены историческая деревянная мечеть в селе Айбаш Высокогорского района, построенная в начале XX века, и церковь Живоначальной Троицы в селе Верхний Багряж Заинского района, возведенная в конце XIX века — два уникальных старинных объекта.
В следующем году мы планируем мечеть села Асан-Елга и церковь села Большое Фролово. Оба объекта являются объектами деревянного зодчества.
Церковь в селе Большое Фролово — один из старейших и самых больших деревянных храмов в республике, построенный в 1780-х годах. Мечеть в селе Асан-Елга — одна из ранних сохранившихся деревянных мечетей".
Специалисты считают, что мечеть Асан-Елга «для любого региона будет ранняя, уникальная». Ее можно назвать ровесницей деревянной мечети, построенной в середине 1740-х годов в Старо-Татарской слободе Казани. Эта мечеть стояла в Старо-Татарской слободе до строительства там двух каменных мечетей по личному разрешению Екатерины II. Напомним, такое разрешение императрица дала в 1767 году.
Позже такая архитектура не встречалась.
Сруб мечети Асан-Елга, по рассказам старожилов, собирался прямо в лесу. На специально подготовленное в селе место привезли уже готовый сосновый сруб из 18 венцов.
В то время мечети строились, говоря современным языком, по типовому проекту. Но в Асан-Елга здание получилось особенным. Помимо трех залов — основного молельного зала, занимающего половину здания, малого зала и вестибюля она еще имеет подклет (нижний цокольный этаж). Над подклетом на двух разных столбах покоится веранда под двухскатной кровлей. Это уникальный декоративный акцент. По словам Натальи Прохоровой, позже мечети с такой архитектурой не встречались. Историческая ценность этого здания уже подтверждена экспертами. Оно включено в единый государственный реестр памятников РФ памятник регионального значения.
Особенная работа.
До наших дней мечеть дошла в аварийном состоянии. После Октябрьской революции в этом здании был амбар, а потом птицеферма. О сохранении исторического памятника впервые задумались в 1982 году, когда разработали проект консервации здания. С 1984 по 1986 год в нем прошли первые ремонтно-реставрационные работы. Укрепили фундамент, заменена обшивка сруба, отремонтирована кровля.
Сейчас восстановление мечети начали с фундаментального обследования технического состояния. По его результатам здание решили полностью разобрать. В селе Асан-Елга условий для работы с историческим деревом нет, поэтому разобранную мечеть в течение двух недель перевозили небольшими партиями на специализированную промышленную площадку в селе Сокуры Лаишевского района.
Перед переездом каждое бревно промаркировали, а в Сокурах тщательно обследовали. Если на старом бревне находят какое-то локальное повреждение, этот кусок вырезают и ставят на его месте «протез».
По словам Евгения Крючкова, в общей сложности в мечети собираются заменить порядка 80% конструкций. Сильнее всего пострадали нижние венцы, потому что они больше подвержены переувлажнению. Их заменят почти в полном объёме.
Кроме осадков зданию навредили еще и жуки-древоточцы.
"Основная проблема в том, что внешне бревно кажется целым, но при раскатке сруба выясняется, что бревно внутри превратилось в пыль, — описывает разрушения жуков-точильщиков Евгений Крючков. — Там, где бревно утрачено, делается точно такое же новое. Мастера-плотники работают в соответствии с историческими канонами, как это делалось нашими прадедами. Если возможно, используется небольшая пилорама, но все основные перерубы, финишные моменты делаются только вручную. Конечно же, новый сруб всегда собрать намного проще. А нам нужно состыковать старые бревна с новыми, восстановить перерубы.
Мы столкнулись с тем, что традиционные профессии, связанные с деревянными зодчеством, стали утрачиваться. Сложно найти мастеров, которые владеют этими методиками, могут вручную воссоздавать исторические объекты. На сегодня это очень востребовано".
Сейчас на площадке уже собраны семь венцов.
«У нас работа особенная, — говорит плотник Александр Демьянов. — Прикасаешься к намоленным зданиям — к мечетям, к церквям, и дело, которое начиналось тяжело, потом как будто идет само собой».
Одновременно с работами в Сокурах на историческом месте мечети идет укрепление и усиление исторического бутового фундамента. После того, как завершится работа с каждым бревнышком и всем элементам вернут изначально состояние, сруб будет собран. Потом его вновь разберут и уже этой осенью планируют привезти в Асан-Елгу. Там мечеть вновь соберут по бревнышку, заново установят стропильную систему. Зданию нужно будет какое-то время постоять, чтобы адаптироваться. Только после этого можно начать восстанавливать интерьеры и экстерьеры.
КСТАТИ.
Подготовленная проектная документация разработана в рамках государственной программы «Развитие культуры Республики Татарстан». Деньги на реализацию научно-проектных решений были частично выделены из бюджета. Но вместе с тем действует акция «Сохраняем вместе», в рамках которой каждый татарстанец может принять участие в реставрации мечетей. Деньги при перечислении напрямую попадают в мухтасибат.