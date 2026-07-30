Волгоградская область холодно проводит самый жаркий месяц лета

После выходных, когда даже в тени температура воздуха переваливала за 40 градусов, последняя неделя июля стала настоящим подарком для жителей, с трудом переносящих натиск солнца. Завтра днем столбики термометров в Волгограде дотянутся до +30, а в области они преодолеют отметку в +27.