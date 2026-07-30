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Диетолог рассказала, как сделать мороженое более полезным

Мороженое дает организму кальций и легкоусвояемый белок, но вместе с тем — много сахара, растительных и животных жиров, стабилизаторов и ароматизаторов. Диетолог рассказала, как сделать десерт полезнее.

В состав мороженого входят молоко или сливки — они дают организму кальций и легкоусвояемый белок. Но вместе с тем в нем много сахара и животных жиров, а иногда — рафинированные растительные жиры, стабилизаторы и ароматизаторы, рассказала диетолог Елена Игнатикова.

Как сообщает телеканал «Саратов 24», при частом употреблении этого десерта может повыситься уровень холестерина и вырасти риск сердечно-сосудистых заболеваний. Топпинги, которыми часто дополняют мороженое, тоже значительно увеличивают его калорийность и содержание жиров.

Чтобы сделать лакомство полезнее, диетолог советует выбирать добавки с умом. Грецкие орехи или миндаль добавят полезных полиненасыщенных жирных кислот, витамина Е и магния. Темный шоколад с содержанием какао от 70% благотворно влияет на сосуды. А свежие ягоды — клубника, черника, малина — источник витаминов и клетчатки при минимуме калорий.

Мороженое не рекомендуется людям с сахарным диабетом и атеросклерозом.

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