Диетолог рассказала, как сделать мороженое более полезным

В состав мороженого входят молоко или сливки — они дают организму кальций и легкоусвояемый белок. Но вместе с тем в нем много сахара и животных жиров, а иногда — рафинированные растительные жиры, стабилизаторы и ароматизаторы, рассказала диетолог Елена Игнатикова.