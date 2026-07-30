Сухобузимский музей стал победителем грантовой программы «Красота внутри» фонда «ВТБ-Страна»

ВТБ и благотворительный фонд «ВТБ-Страна» подвели итоги II конкурса корпоративной программы поддержки краеведческих музеев России «Красота внутри».
Гранты до 1 млн рублей получат 67 музеев в 55 регионах страны. Среди победителей — МБОУК «Сухобузимский краеведческий музей», который с помощью средств гранта организует интерактивную экспозицию, объединяющую историю сибирской золотой лихорадки, роман В. Я. Шишкова и историю прототипа его героя.
Проект «Золотая лихорадка: наследие Аверкия Матонина и мир “Угрюм реки”» расскажет об истоках золотодобычи в Сибири, о романе В. Я Шишкова и прототипе одного из героев, Прохора Громова. Ключевой экспонат — локомобиль с имитацией запуска в формате дополненной реальности, для посетителей создадут интерактивные зоны (старательский лагерь, симулятор взвешивания золота и др.) и инклюзивные решения. Авторы преследуют задачи сохранения индустриального наследия, доступности краеведческого контента для разных групп аудитории и привлечение в музей новых посетителей.
Проекты-победители были отобраны компетентным жюри, куда вошли независимые эксперты музейной сферы, деятели культуры и журналисты. Лучшие проекты помогали отбирать Светлана Даценко — советник генерального директора Государственного Эрмитажа, Ядвига Юферова — заместитель главного редактора «Российской газеты», а также представители НИУ ВШЭ, Президентского фонда культурных инициатив и Русского географического общества.
Победители приступят к реализации своих проектов с 1 сентября 2026 года. Ознакомиться с полным списком можно на сайте фонда.
ВТБ и благотворительный фонд «ВТБ-Страна» запустили первую корпоративную программу поддержки краеведческих музеев России в начале 2026 года. Проект призван усилить роль краеведческих музеев в сохранении культурного наследия, подчеркнуть локальную идентичность и привлечь внимание к традициям и самобытности разных народов. Одна из задач — превратить музеи в привлекательные центры досуга для молодежи и семей, повысить доступность экспозиций для широкой аудитории. Особое внимание в проекте уделяется усилению цифрового направления и внедрению новых технологий.
Программа охватывает все регионы и продлится до конца 2027 года. В результате нескольких этапов конкурса его победители получат гранты до 1 млн рублей. Всего в рамках поддержки ВТБ будет выделено до 100 млн рублей.
Социальная ответственность — один из важных критериев работы ВТБ на протяжении многих лет. В рамках своей программы по сохранению и развитию наследия России «Культурная страна» банк активно сотрудничает с ключевыми культурными учреждениями, поддерживая их проекты. ВТБ реализует собственные инициативы в сфере искусства для сохранения и обогащения культуры.