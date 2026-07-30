Сухобузимский музей стал победителем грантовой программы «Красота внутри» фонда «ВТБ-Страна»

Проект «Золотая лихорадка: наследие Аверкия Матонина и мир “Угрюм реки”» расскажет об истоках золотодобычи в Сибири, о романе В. Я Шишкова и прототипе одного из героев, Прохора Громова. Ключевой экспонат — локомобиль с имитацией запуска в формате дополненной реальности, для посетителей создадут интерактивные зоны (старательский лагерь, симулятор взвешивания золота и др.) и инклюзивные решения. Авторы преследуют задачи сохранения индустриального наследия, доступности краеведческого контента для разных групп аудитории и привлечение в музей новых посетителей.