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В Ростовской области малый бизнес получил почти 900 млн рублей господдержки

В Ростовской области 278 предпринимателей с начала года получили финансирование на развитие бизнеса — общая сумма выданных средств составила почти 900 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Источник: Коммерсантъ

В Ростовской области 278 предпринимателей с начала года получили финансирование на развитие бизнеса — общая сумма выданных средств составила почти 900 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По данным властей, в регионе сформировали отдельный реестр товаропроизводителей, выпускающих продукцию под зарегистрированной торговой маркой: на сегодняшний день в нем насчитывается более 170 предприятий. По решению регионального правительства участникам реестра доступны специальные меры поддержки: льготный лизинг, поручительства Гарантийного фонда, а также микрофинансирование на выгодных условиях — до 5 млн руб. по ставке 1−4% годовых.