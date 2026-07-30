В Ростовской области малый бизнес получил почти 900 млн рублей господдержки

По данным властей, в регионе сформировали отдельный реестр товаропроизводителей, выпускающих продукцию под зарегистрированной торговой маркой: на сегодняшний день в нем насчитывается более 170 предприятий. По решению регионального правительства участникам реестра доступны специальные меры поддержки: льготный лизинг, поручительства Гарантийного фонда, а также микрофинансирование на выгодных условиях — до 5 млн руб. по ставке 1−4% годовых.