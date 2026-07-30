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Днем 30 июля жители Батайска слышали звуки работы ПВО, ущерба и пострадавших нет

Власти Батайска уточнили информацию по грохоту, который был слышен в городе.

Источник: Комсомольская правда

Громкие звуки, которые днем 30 июля слышали жители Батайска, были связаны с работой ПВО. Об этом сообщил глава города Валентин Кукин.

По информации властей, повреждений жилых домов, объектов инфраструктуры и других сооружений в Батайске не зафиксировали. Данные о пострадавших не поступали.

— Благодарю жителей за спокойствие и прошу ориентироваться только на официальную информацию. Если вы обнаружили подозрительные предметы или повреждения, не приближайтесь к ним и незамедлительно сообщайте по телефону «112», — напомнил Валентин Кукин.

Также сегодня утром в Таганроге сбили БПЛА. Упавшие обломки оцепили, задействовали экстренные службы и саперов.

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