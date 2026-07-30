Водооткачивающая техника работает на улицах Нижнего Новгорода после дождей

Воду откачивают на улицах Светлоярской, Толстого, на кольце автобуса № 10, Московском шоссе, проспекте Ильича, улицах Ванеева и Ивлиева. На традиционно сложных участках, таких как Ковалихинская-Белинского и Лысогорская, ливневые канализации справляются с потоками воды самостоятельно. Кроме того, дорожные бригады расчищают ливневые стоки от сносимых ветром мусора и веток, чтобы обеспечить беспрепятственный проход воды.