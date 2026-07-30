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Водооткачивающая техника работает на улицах Нижнего Новгорода после дождей

Специалисты откачивают воду и прочищают ливневую канализацию.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Новгороде городские службы работают в штатном режиме, ликвидируя последствия непогоды. Как сообщили в мэрии, водооткачивающая техника задействована по всему городу. В первую очередь работы ведутся на участках с локальными скоплениями воды и на маршрутах общественного транспорта.

Воду откачивают на улицах Светлоярской, Толстого, на кольце автобуса № 10, Московском шоссе, проспекте Ильича, улицах Ванеева и Ивлиева. На традиционно сложных участках, таких как Ковалихинская-Белинского и Лысогорская, ливневые канализации справляются с потоками воды самостоятельно. Кроме того, дорожные бригады расчищают ливневые стоки от сносимых ветром мусора и веток, чтобы обеспечить беспрепятственный проход воды.

29 июля аномальные ливни уже накрыли Шахунью: на город выпало около 90% всей нормы осадков за июль. Дожди продолжатся в Нижнем Новгороде до конца рабочей недели. За три дня на столицу Приволжья может обрушиться половина месячной нормы осадков.