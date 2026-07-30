Решение вопросов красноярцев на контроле у Сергея Верещагина

В сезон активного благоустройства и дорожного ремонта глава Красноярска Сергей Верещагин продолжает контролировать исполнение поручений, которые были даны руководителям органов администрации города и подведомственных учреждений этой весной на открытых встречах с горожанами.
В мэрии рассказали, что тогда от жителей поступило 1179 вопросов. Наиболее острые темы касались работы управляющих компаний, вывоза мусора, обустройства новых площадок ТКО, ремонта дорог и благоустройства территорий.
Так, в Железнодорожном районе красноярцы просили отремонтировать проезд рядом с домом 1 г по улице Калинина.
«Раньше здесь были большие ямы, плитка тротуарная сползала вниз, в дождь ни на машине, ни пешком пройти по этой дороге было невозможно. Сейчас всё сделали, ровный асфальт, стало комфортно, нам нравится. Очень благодарны, что нас услышали и сделали все качественно и быстро», — отметила местная жительница Надежда Мабетова.
По просьбам жителей на перекрестке улиц Линейной и Абытаевской установили новый светофор. Кроме того, ведется подготовка к переносу и обустройству соседнего пешеходного перехода ближе к улице Караульной.
«Нерегулируемый переход немного неудачно расположен здесь. Он будет ликвидирован. Здесь организуем регулируемый объект в границах перекрестка улиц Линейной — Караульной. Планируем осуществить эти работы в 2027-ом году во время ремонтно-строительного сезона», — рассказал заместитель руководителя МКУ «УДИБ» Роман Веретнов.
Также ярким примером положительных изменений стал виадук на улице Авиаторов. Ранее переход был популярным местом для размещения несанкционированной рекламы. По инициативе жителей и при поддержке Сергея Верещагина было принято решение дать объекту «вторую жизнь».
Сейчас бойцы трудового отряда главы города превращают серые стены в арт-объект с изображением подводного мира.
Решение всех вопросов, поступивших в рамках открытых встреч, находится на контроле главы Красноярска Сергея Верещагина. Кроме этого он регулярно выезжает в новые территории муниципального округа — поселки Минино, Элита, Березовка, Солонцы, Бугачево и другие населенные пункты. В середине июля состоялся первый онлайн-прием граждан.
«Ориентация на запросы жителей — один из главных для меня приоритетов в работе. Есть ряд вопросов, которые требуют детальной проработки и дополнительного финансирования. На контроле каждое обращение и работа по ним. Наша задача сделать все районы большого Красноярска комфортнее для жителей», — рассказал глава Красноярска Сергей Верещагин.
Этой весной в диалоге с мэром в семи районах города приняли участие почти 1200 человек. Следующая серия открытых встреч главы с жителями краевого центра стартует в октябре.
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