В Петербурге обсудили сохранение водоемов Царского Села и Павловска

Ход работ по экологической реабилитации водоемов музея‑заповедника «Царское Село» и планы по улучшению экологического состояния реки Славянки в границах Государственного музея-заповедника «Павловск» обсудил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с руководителем Федерального агентства водных ресурсов Дмитрием Кирилловым. Очистка водоемов проводится в ходе реализации нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в городском комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
Работы стартовали в августе 2025 года. Уже выполнена очистка от донных отложений Продольного пруда в Царском Селе, а в этом году началась дноочистка на Верхних прудках. Кроме того, расчистят Лебяжьи прудки.
Отдельной темой в ходе встречи стали природоохранные мероприятия в Павловске. Росводресурсы провели обследование реки Славянки и по его итогам приняли решение о проведении мероприятий по улучшению экологического состояния водоема.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.