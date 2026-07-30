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В Петербурге обсудили сохранение водоемов Царского Села и Павловска

Уже выполнена очистка от донных отложений Продольного пруда.

Источник: Национальные проекты России

Ход работ по экологической реабилитации водоемов музея‑заповедника «Царское Село» и планы по улучшению экологического состояния реки Славянки в границах Государственного музея-заповедника «Павловск» обсудил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с руководителем Федерального агентства водных ресурсов Дмитрием Кирилловым. Очистка водоемов проводится в ходе реализации нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в городском комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Работы стартовали в августе 2025 года. Уже выполнена очистка от донных отложений Продольного пруда в Царском Селе, а в этом году началась дноочистка на Верхних прудках. Кроме того, расчистят Лебяжьи прудки.

Отдельной темой в ходе встречи стали природоохранные мероприятия в Павловске. Росводресурсы провели обследование реки Славянки и по его итогам приняли решение о проведении мероприятий по улучшению экологического состояния водоема.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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