Карантин по африканской чуме свиней установили на территории Большеболдинского округа

Карантин по африканской чуме свиней установили на территории охотничьих угодий общественной организации в Большеболдинском округе. Соответствующий указ губернатора Нижегородской области размещен на интернет-портале правовой информации.
Инфицированными объектами определены территории 93, 95, 99 и 138 кварталов охотничьих угодий общественной организации, а также холодильные камеры, расположенные в Большом Болдине (в доме на улице Пролетарской, а также в доме на улице Докукина).
«Имеющиеся на территории инфицированных объектов продукты убоя свиней (кабанов) и продукты их переработки, в отношении которых установлен диагноз на АЧС, подлежат уничтожению», — говорится в документе.
Комитет ветеринарии разработает и утвердит план мероприятий по ликвидации инфицированных объектов по африканской чуме свиней.
Ранее мы сообщали, что карантин по бешенству отменен в нескольких нижегородских селах и деревнях.