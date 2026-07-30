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Карантин по африканской чуме свиней установили на территории Большеболдинского округа

Указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Источник: Время

Карантин по африканской чуме свиней установили на территории охотничьих угодий общественной организации в Большеболдинском округе. Соответствующий указ губернатора Нижегородской области размещен на интернет-портале правовой информации.

Инфицированными объектами определены территории 93, 95, 99 и 138 кварталов охотничьих угодий общественной организации, а также холодильные камеры, расположенные в Большом Болдине (в доме на улице Пролетарской, а также в доме на улице Докукина).

«Имеющиеся на территории инфицированных объектов продукты убоя свиней (кабанов) и продукты их переработки, в отношении которых установлен диагноз на АЧС, подлежат уничтожению», — говорится в документе.

Комитет ветеринарии разработает и утвердит план мероприятий по ликвидации инфицированных объектов по африканской чуме свиней.

Ранее мы сообщали, что карантин по бешенству отменен в нескольких нижегородских селах и деревнях.