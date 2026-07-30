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Сведения о героях СВО включили в новые учебники

Сведения о героях СВО включили в новые учебники по русскому языку.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Сведения о героях СВО уже включены в новые учебники по русскому языку, сообщила советник президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Елена Ямпольская.

«Хочу обратить ваше внимание на то, что сведения о героях специальной военной операции, о подвигах Донбасса уже включены в подготовленные нами единые государственные учебники по русскому языку. Такая информация и такие тексты есть и в учебнике для 10 класса, и для 11 класса, и для среднего профессионального образования», — сказала Ямпольская журналистам.