Сведения о героях СВО включили в новые учебники

«Хочу обратить ваше внимание на то, что сведения о героях специальной военной операции, о подвигах Донбасса уже включены в подготовленные нами единые государственные учебники по русскому языку. Такая информация и такие тексты есть и в учебнике для 10 класса, и для 11 класса, и для среднего профессионального образования», — сказала Ямпольская журналистам.