Глава Таганрога прокомментировала гибель женщина при атаке ВСУ

Горожанам рекомендуют заранее освежить в памяти алгоритм действий при чрезвычайной ситуации и ни в коем случае не игнорировать указания экстренных служб во время работы систем ПВО. Как подчеркнула глава города, именно следование правилам способно существенно снизить риски в подобных обстоятельствах.