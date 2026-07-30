Глава Таганрога прокомментировала гибель женщина при атаке ВСУ

Глава Таганрога Светлана Камбулова прокомментировала гибель женщины в результате ракетной атаки. По словам мэра, одной из причин трагедии стало несоблюдение правил безопасности.
Светлана Камбулова заявила, что произошедшее должно стать серьёзным предостережением для всех жителей города. Она напомнила о важности отслеживать официальные сообщения и оперативно реагировать на оповещения об угрозе ракетной или беспилотной атаки.
Горожанам рекомендуют заранее освежить в памяти алгоритм действий при чрезвычайной ситуации и ни в коем случае не игнорировать указания экстренных служб во время работы систем ПВО. Как подчеркнула глава города, именно следование правилам способно существенно снизить риски в подобных обстоятельствах.