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Глава Таганрога прокомментировала гибель женщина при атаке ВСУ

Об этом она сообщила в своем канале.

Глава Таганрога Светлана Камбулова прокомментировала гибель женщины в результате ракетной атаки. По словам мэра, одной из причин трагедии стало несоблюдение правил безопасности.

Светлана Камбулова заявила, что произошедшее должно стать серьёзным предостережением для всех жителей города. Она напомнила о важности отслеживать официальные сообщения и оперативно реагировать на оповещения об угрозе ракетной или беспилотной атаки.

Горожанам рекомендуют заранее освежить в памяти алгоритм действий при чрезвычайной ситуации и ни в коем случае не игнорировать указания экстренных служб во время работы систем ПВО. Как подчеркнула глава города, именно следование правилам способно существенно снизить риски в подобных обстоятельствах.

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