В РФ повысили эффективность диагностики рака предстательной железы

Последующие эксперименты, как надеются исследователи, помогут им дополнительно повысить эффективность новых меток для выявления рака простаты, а также сделают их более безопасными для почек и других органов, где эти вещества могут накапливаться по мере их выведения из тела. Это позволит сделать новые радиофармацевтические препараты для диагностики рака не только более эффективными, но и более безопасными по сравнению с уже существующими аналогами, подытожили ученые.