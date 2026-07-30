В РФ повысили эффективность диагностики рака предстательной железы

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Российские ученые создали метки на базе коротких органических молекул и радионуклидов, способные максимально эффективно соединяться с белком PSMA на поверхности опухолевых клеток предстательной железы. Они накапливаются внутри опухоли значительно эффективнее, чем уже существующие препараты, что позволит повысить эффективность диагностики рака, сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).
«Проведенные учеными опыты показали, что новые молекулы накапливаются только в клетках, несущих белок-мишень. При этом активнее всего распознавали такие клетки соединения, в структуре которых были атомы хлора, брома, а также нитрогруппа: они показали примерно в два раза лучшие результаты, чем их клинические аналоги. Эти молекулы также примерно в три раза активнее проникали в клетки», — говорится в сообщении.
Новые метки для распознавания опухолевых клеток были разработаны группой российских исследователей под руководством ведущего научного сотрудника МГУ имени Ломоносова (Москва) Алексея Мачулкина. Они относятся к числу так называемых радиофармацевтических препаратов — соединений, помечающих опухолевые клетки при помощи радиоактивных светящихся меток.
В данном случае разработанные учеными молекулы соединяются с белком PSMA, который вырабатывается в больших количествах опухолевыми клетками простаты и почти не производится их здоровыми соседями и другими тканями тела человека. Это позволяет выявлять новообразование, оценивать его границы и подбирать оптимальную стратегию дальнейшего лечения онкопациента.
Химики сравнили полученные соединения с уже используемыми в медицинской практике препаратами PSMA-11 и PSMA-617. Для этого растворы четырех новых молекул ученые нанесли на разные типы раковых клеток: с высоким содержанием белка-мишени и без него, а также провели опыты на мышах с имплантированными опухолями. Эти опыты показали, что созданные учеными вещества значительно лучше справляется с выявлением опухолевых клеток, чем уже существующие метки.
Последующие эксперименты, как надеются исследователи, помогут им дополнительно повысить эффективность новых меток для выявления рака простаты, а также сделают их более безопасными для почек и других органов, где эти вещества могут накапливаться по мере их выведения из тела. Это позволит сделать новые радиофармацевтические препараты для диагностики рака не только более эффективными, но и более безопасными по сравнению с уже существующими аналогами, подытожили ученые.