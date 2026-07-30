В Красноярске 31 июля снова ожидаются дожди и грозы

При грозе запрещено купаться, рыбачить и плавать на лодке. Опасно находиться рядом с линиями электропередач, металлическими заборами, трубами и другими конструкциями. Также не стоит оставаться в открытом поле, на возвышенностях или под отдельно стоящими деревьями. Дома специалисты советуют не стоять у окна и по возможности выключить телевизор, радио и другие электроприборы.