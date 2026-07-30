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В Красноярске 31 июля снова ожидаются дожди и грозы

В Красноярске 31 июля синоптики вновь прогнозируют дожди и грозы.

В Красноярске 31 июля синоптики вновь прогнозируют дожди и грозы. Об этом сообщили в администрации города.

Жителей просят соблюдать осторожность на улице. Во время непогоды не стоит укрываться на остановках, у рекламных щитов, недостроенных зданий и под деревьями. Также не рекомендуется работать на высоте и парковать автомобили под деревьями, возле рекламных конструкций и электропроводов.

При грозе запрещено купаться, рыбачить и плавать на лодке. Опасно находиться рядом с линиями электропередач, металлическими заборами, трубами и другими конструкциями. Также не стоит оставаться в открытом поле, на возвышенностях или под отдельно стоящими деревьями. Дома специалисты советуют не стоять у окна и по возможности выключить телевизор, радио и другие электроприборы.

В случае опасности нужно звонить по номеру 112.