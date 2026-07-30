Отец Эми Уайнхаус выплатит друзьям дочери более $1 млн

В начале 2026 года Митч Уайнхаус проиграл дело в лондонском суде против двух друзей покойной певицы. Причиной иска стало то, что спустя годы после ее смерти друзья продали с аукциона десятки предметов ее одежды и других вещей. По мнению отца, у них не было прав на эти действия. Бывший стилист певицы Наоми Парри и ее подруга Катриона Гурлей, в свою очередь, отрицали нечестные действия при продаже наследия на аукционе. По их словам, эти вещи были им подарены или предоставлены во временное пользование.