Отец Эми Уайнхаус выплатит друзьям дочери более $1 млн

Отец британской звезды Эми Уайнхаус проиграл суд против друзей своей покойной дочери. Теперь он обязан выплатить им £950 тыс. ($1,27 млн), сообщает The Guardian.
В начале 2026 года Митч Уайнхаус проиграл дело в лондонском суде против двух друзей покойной певицы. Причиной иска стало то, что спустя годы после ее смерти друзья продали с аукциона десятки предметов ее одежды и других вещей. По мнению отца, у них не было прав на эти действия. Бывший стилист певицы Наоми Парри и ее подруга Катриона Гурлей, в свою очередь, отрицали нечестные действия при продаже наследия на аукционе. По их словам, эти вещи были им подарены или предоставлены во временное пользование.
В период с 2021 по 2023 год с молотка аукциона ушли 155 предметов, среди которых были одежда, балетные туфли, сумки, серьги и косметика, принадлежавшие покойной певице. Одним из самых ценных было платье, которое певица носила во время своего последнего турне в 2011 году. По словам Митча Уайнхаус, друзья воспользовались его забывчивостью и присвоили себе более $1,4 млн.
Суд иск отклонил, поскольку обе женщины не скрывали эти предметы, а сам истец знал о планируемых продажах и заявил о своих правах на деньги только спустя время. Также судья отметил, что Эми Уайнхаус была известна своей «необычайной щедростью по отношению к друзьям, а также к тем, кого она едва знала».
Фильм об Эми Уайнхаус.
В апреле 2025 года в мировой прокат вышел биографический фильм Back to Black, посвященный британской певице Эми Уайнхаус. Лента была создана при участии семьи покойной артистки, также в нем прозвучали ее песни.
Главную роль исполнила английская актриса Мариса Абела («Индустрия», «Барби»). В съемках также принимали участие Джек О’Коннелл, Эдди Марсан («Шерлок Холмс», «Иллюзионист») и Лесли Мэнвилл («Корона», «Малефисента», «Призрачная нить») — они перевоплотились в бывшего супруга Уайнхаус, ее отца и бабушку соответственно.\
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Эми Уайнхаус была найдена мертвой у себя дома в Лондоне 23 июля 2011 года. Ей было всего 27 лет. Согласно заключению медиков, она скончалась от алкогольного отравления.
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