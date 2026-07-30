Новый сквер в центре Ростова откроют до середины сентября

В Ростове‑на‑Дону на месте снесённого аварийного дома по адресу Социалистическая, 129 создают новый сквер. Площадь благоустроенной территории составит 700 кв. м. Работы стартовали в апреле 2026 года и ведутся за счёт компании‑инвестора, сообщается на сайте донского правительства.
К настоящему моменту на площадке завершены земляные работы, подготовлена зона для детского игрового комплекса, высажено 32 дерева. Частично проложены пешеходные дорожки — сейчас специалисты укладывают плитку. Впереди — установка игровых элементов, пергол, скамеек и малых архитектурных форм, а также монтаж системы автоматического полива.