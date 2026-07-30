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Т-банк получил штраф от орловского УФАС за нарушение в рекламе

Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области признало Т-банк виновным в нарушении законодательства о рекламе (ст. 14.3 КоАП РФ, штраф до 500 тыс. руб.) и назначило штраф в размере 400 тыс. руб. Об этом сообщили в ведомстве.

Источник: Коммерсантъ

Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области признало Т-банк виновным в нарушении законодательства о рекламе (ст. 14.3 КоАП РФ, штраф до 500 тыс. руб.) и назначило штраф в размере 400 тыс. руб. Об этом сообщили в ведомстве.

Ранее в УФАС обратился гражданин с жалобой на рекламу банка, звучавшую в эфире радиостанции Love Radio. В ролике слушателям обещали: «Мы поможем вернуть деньги, а с продавцом разберемся сами», призывая нажать кнопку «Оспорить» в приложении. Однако в конце рекламы ускоренным темпом проговаривалось, что возврат денег не гарантирован. По мнению антимонопольного органа, отсутствие этой информации искажает смысл рекламы и создает у потребителя ложное впечатление о гарантированной защите его прав.

В начале недели «Ъ-Черноземье» сообщал, что УФАС по Орловской области признало ненадлежащей рекламу банка ПСБ в эфире радиостанции DFM. Банк, как установило УФАС, рекламировал вклад, не озвучивая «полный перечень условий оказания финансовой услуги».