В Ростове вывезли 526 поваленных ураганом деревьев

На Гребном канале «Дон» прошел субботник: стихия вырвала с корнем около 30 деревьев и повалила металлическую конструкцию с названием города. Отмечается, что объем разрушений оказался настолько значительным, что работы продолжаются до сих пор. В ближайшее время в Кировском районе запланирован масштабный субботник на улице Левобережной. Помощь в уборке деревьев и веток предложили базы отдыха и заведения общепита.