В Челябинской области оценили капремонт одного из загруженных перекрестков

Ход капитального ремонта перекрестка автомобильной дороги Челябинск — Харлуши — граница Аргаяшского муниципального района и трассы поселок Красное Поле — поселок Полетаево оценили в Челябинской области в рамках комиссионного выезда. Работы проводятся в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.
Объект имеет важное значение для транспортной инфраструктуры агломерации. Ежедневно там проходит интенсивный поток автомобилей, поэтому после завершения ремонта повысятся пропускная способность перекрестка и безопасность дорожного движения. Ход работ в рамках выездного контроля оценили заместитель председателя законодательного собрания региона Андрей Шмидт, а также представители областного министерства дорожного хозяйства и транспорта.
На объекте уже выполнено устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия на участке протяженностью 1,5 км. Продолжаются работы по расширению проезжей части — выполнено 85% от общего объема. Также подрядная организация выполняет ремонт водопропускных труб. Кроме того, на участке сделают две дополнительные полосы движения и освещение, установят новый светофор. Полностью завершить капитальный ремонт объекта планируется до конца октября текущего года.
«Такие объекты напрямую влияют на комфорт жителей и безопасность дорожного движения. Важно, что работы находятся на контроле и ведутся в соответствии с графиком. После завершения ремонта этот участок станет удобнее для всех», — отметил Шмидт.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.