В Челябинской области оценили капремонт одного из загруженных перекрестков

На объекте уже выполнено устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия на участке протяженностью 1,5 км. Продолжаются работы по расширению проезжей части — выполнено 85% от общего объема. Также подрядная организация выполняет ремонт водопропускных труб. Кроме того, на участке сделают две дополнительные полосы движения и освещение, установят новый светофор. Полностью завершить капитальный ремонт объекта планируется до конца октября текущего года.