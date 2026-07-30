Власти выделили 51 млн рублей на поддержку восьми межмуниципальных автобусных маршрутов

Правительство Калининградской области выделило из резервного фонда более 51 млн рублей на организацию регулярных автобусных перевозок по восьми межмуниципальным маршрутам. Соответствующее распоряжение 29 июля подписал губернатор Алексей Беспрозванных.
Согласно документу, министерству развития инфраструктуры региона направят 51,07 млн рублей. Средства получит ГКУ Калининградской области «Центр управления интеллектуальной транспортной системой Калининградской области» для организации до 31 декабря 2026 года перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам.
Финансирование предусмотрено для следующих маршрутов:
Nº108A «г. Светлый — г. Калининград, через пос. Люблино»;
Nº109А «г. Калининград — пос. Южный»;
Nº134А «г. Калининград — пос. Славинск»;
Nº136A «г. Калининград — пос. Партизанское»;
Nº143А «г. Калининград (мкр. Прибрежный) — г. Гурьевск»;
Nº526А «г. Гусев — г. Краснознаменск»;
Nº530A «г. Черняховск — г. Советск, через пос. Придорожное»;
Nº582А «г. Зеленоградск — пос. Синявино».
Как сообщало ранее региональное министерство развития инфраструктуры, перевозки по регулируемым тарифам финансируются из областного бюджета и позволяют сохранять социально значимые маршруты, обеспечивающие транспортную доступность населенных пунктов.
С 1 апреля текущего года на регулируемый тариф были переведены еще пять межмуниципальных маршрутов:
№ 288А «г. Пионерский — пос. Донское, через пос. Приморье»;
№ 341А «г. Гвардейск — г. Полесск, через пос. Славинск»;
№ 346А «г. Гусев — г. Нестеров, через пос. Ясная поляна»;
№ 348А «г. Гусев — г. Нестеров, через пос. Садовое»;
№ 380А «г. Гусев — г. Краснознаменск, через пос. Весново».
Тогда в министерстве отмечали, что благодаря бюджетной поддержке удалось возобновить ряд рейсов, востребованных у пассажиров, всего такую поддержку в регионе получают 22 маршрута.