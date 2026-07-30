«Тут у нас всё туманно»: калининградские художники готовятся открыть онлайн-галерею и покорить «большую Россию»

В Калининграде планируют запустить онлайн-галерею «54*43*». Планируется, что она поможет местным художникам получить признание за пределами региона. Подробности «Клопс» рассказала художница и искусствовед Мария Наумова.
Числа в названии галереи напоминают о географических координатах, которые определяют положение Калининграда на карте — 54°43«северной широты. Выбрали такое не случайно: авторы рассчитывают, что галерея станет мостом между местными художниками и зрителями из “большой России”.
Идея зародилась на фестивале «Линии тела», который Мария Наумова и Екатерина Гурина в начале мая провели в арт-пространстве «Заря».
«Мы поняли, что у нас очень большая база художников, которые хотят развиваться и продавать свои работы», — объяснила Наумова. По её словам, в Калининградской области художникам сложно монетизировать собственное творчество.
«Поскольку мы находимся в анклаве, с перспективами для художников у нас всё туманно, — объяснила Наумова. — Все покупают друг у друга, и получается замкнутый круг».
Планы у галеристов грандиозные. Во-первых, привлекать зрителей из «большой России» онлайн, а во-вторых — вывозить работы калининградских художников в Санкт-Петербург и Москву. Поначалу, вероятно, они будут принимать участие в групповых выставках — но и индивидуальных авторы проекта не исключают.
Первым практическим шагом станет сотрудничество с небольшой галереей в Санкт-Петербурге: выставка там запланирована на конец осени. «Чтобы наших калининградских авторов привезти и показать уже в большом городе, — уточняет Мария Наумова, — и таким образом выходить на коллекционеров».
Под «художниками» создатели галереи подразумевают творцов в самом широком смысле — не только тех, кто занимается живописью, но и фотографов, и скульпторов, коллажистов.
Условия для участия организаторы постарались сделать максимально открытыми. Чтобы стать частью онлайн-галереи, достаточно будет просто прислать своё портфолио.
Официальный запуск проекта планируют приурочить к открытию выставки «Прошлое в настоящем». Оно запланировано на 14 августа.
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