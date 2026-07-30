«Тут у нас всё туманно»: калининградские художники готовятся открыть онлайн-галерею и покорить «большую Россию»

Планы у галеристов грандиозные. Во-первых, привлекать зрителей из «большой России» онлайн, а во-вторых — вывозить работы калининградских художников в Санкт-Петербург и Москву. Поначалу, вероятно, они будут принимать участие в групповых выставках — но и индивидуальных авторы проекта не исключают.