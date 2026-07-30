Воробьев: Подмосковье модернизирует систему теплоснабжения к зиме

По его словам, программа социальной газификации в Подмосковье является самой большой в стране и пользуется широким спросом. «Жители с благодарностью воспринимают то решение, которое вы тогда приняли: быстро можно получить газ. Это значит, что жизнь в Подмосковье уже другого качества», — заключил губернатор.