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Воробьев: Подмосковье модернизирует систему теплоснабжения к зиме

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Подмосковье работает над модернизацией системы теплоснабжения к зиме. Об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Источник: Пресс-служба Губернатора Московской области, Александра Степанова

«Конечно, большая работа в каждом регионе, и в Подмосковье в том числе, — по ЖКХ. Мы готовимся к зиме», — рассказал Воробьев.

Он отметил, что в настоящее время в регионе реализуются масштабные программы по модернизации сетей тепло- и электроснабжения. «И электроснабжение с “Россетями”, и с Москвой, мы усиливаем питающие центры и теплоснабжение. Это новые котельные, сети», — сказал он.

По его словам, программа социальной газификации в Подмосковье является самой большой в стране и пользуется широким спросом. «Жители с благодарностью воспринимают то решение, которое вы тогда приняли: быстро можно получить газ. Это значит, что жизнь в Подмосковье уже другого качества», — заключил губернатор.

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