Детский комплекс в виде самолета установят в парке Гвардейский в Красноярске

В парке Гвардейский в Красноярске в этом году появится новая детская зона. Игровые комплексы установят уже к осени, хотя изначально эти работы планировали на следующий год. В мэрии уточнили, что делать площадку раньше удалось за счет экономии после торгов и уточнения видов работ по другим городским объектам. Компания уже начала закупать материалы и малые архитектурные формы. Главным элементом детской зоны станет игровой комплекс в виде самолета высотой более трех метров. В конструкцию войдут горки, лесенки, тоннели и перекладины для лазания. [caption id= «attachment_372602» align= «alignnone» width= «817»] Фото: admkrsk.ru[/caption] Также в парке разместят безопасные веревочные полосы препятствий. Их можно будет проходить без страховки и присмотра инструкторов. Дополнительно установят несколько небольших уличных батутов, новые скамейки и урны в едином стиле, а также обновят газоны. [caption id= «attachment_372603» align= «alignnone» width= «1024»] Фото: admkrsk.ru[/caption] Игровые элементы оборудуют на площадках с резиновым покрытием. Сейчас специалисты проводят геодезическую съемку, чтобы безопасно разместить будущие зоны отдыха. Работы будут идти параллельно с основным благоустройством. Напомним, что в этом году в парке Гвардейский проходит первый этап обновления к 400-летию Красноярска. На территории приводят в порядок аллеи, дорожки, покрытия и газоны, делают новое освещение и входные группы. Благоустройство и оформление детской зоны должны завершить к концу осени.