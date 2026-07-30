BTS объявили бойкот «Грэмми» из-за новой категории для азиатских артистов

Южнокорейская группа BTS решила не подавать заявку на участие в церемонии вручения премии «Грэмми» в 2027 году. Причиной стало появление новой категории «Лучшее азиатское поп-исполнение», которую Академия звукозаписи анонсировала в июне. Об этом сообщает The Guardian.
Все семь участников группы опубликовали в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) сообщения, в которых объяснили свою позицию:
«Мы решили не участвовать в “Грэмми” в этом году. Надеемся, что музыку можно будет слушать и любить такой, какая она есть, а не делить ее по региональному или языковому признаку», — написали участники группы BTS.
Напомним, что в июне организаторы «Грэмми» представили сразу пять новых категорий: «Лучшее азиатское поп-исполнение», «Лучшее R&B-исполнение дуэтом или группой», «Лучшее традиционное вокальное исполнение», «Лучший традиционный фолк-альбом» и «Лучшая латино-песня».
Категория «Лучшее азиатское поп-исполнение» включает не только K-pop, но и J-pop (Japanese pop — японская поп-музыка) и C-pop (Chinese pop — «китайская поп-музыка»).
Формулировка о «новых» жанрах вызвала критику, поскольку азиатский и латиноамериканский рынки поп-музыки давно приносят огромные доходы и имеют многомиллионную аудиторию, в том числе и в США. Многие представители поп-индустрии восприняли новую категорию как риск: артистов из стран Азии могут вытеснить из борьбы за главные, более престижные номинации премии.
Азиатские артисты долгие годы почти не попадали в поле внимания церемонии, которая в первую очередь ориентирована на США: первую номинацию K-pop-исполнитель получил только в 2021 году, и это была именно BTS.
В этом году ситуация изменилась: песня Golden из фильма «Кей-поп-охотницы на демонов» завоевала «Грэмми» в номинации «Лучшая песня для визуальных медиа». Это первая победа K-pop-композиции в истории премии. Golden также претендовала на звание «Песня года» вместе с Apt. — совместной работой Rosé из Blackpink и Бруно Марса. Трек был номинирован еще и на «Запись года» и «Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой», но уступил американским и британским исполнителям.
Песни Golden и Apt. написаны на английском языке, поэтому под новую категорию «Азиатское поп-исполнение» они могли бы не попасть — по правилам, для этой категории нужно «значительное» количество текста на одном из азиатских языков. А вот последний альбом BTS Arirang содержит много песен на корейском, и это почти наверняка позволило бы ему претендовать именно на новую номинацию, если бы группа не отказалась от участия в «Грэмми». Церемония вручения главной музыкальной награды состоится 7 февраля 2027 года.
В этом году обладателем главной премии «Грэмми» стал пуэрто-риканский рэпер Bad Bunny с альбомом DeBÍ TiRAR MaS FOToS — это первый случай, когда награду получает альбом на испанском языке.
Обладателями премии «Грэмми» в этом году также стали Леди Гага за альбом Mayhem и песню Abracadabra, Jelly Roll за лучший кантри-альбом Beautifully Broken, Билли Айлиш за песню Wildflower, Кендрик Ламар за альбом GNX и песни TV Off, Chains & Whips и luther. Альбом Songs of a Lost World группы The Cure был отмечен в номинации «Лучший альтернативный альбом», а лучшей начинающей артисткой была признана Оливия Дин.
Американский режиссер Стивен Спилберг получил свою первую премию «Грэмми» за документальный фильм «Музыка Джона Уильямса», который признали лучшим музыкальным фильмом. Таким образом он вошел в так называемый список ЭГОТ — обладателей сразу четырех премий: «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони».
Читайте РБК Life в «Максе».