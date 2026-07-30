BTS объявили бойкот «Грэмми» из-за новой категории для азиатских артистов

Песни Golden и Apt. написаны на английском языке, поэтому под новую категорию «Азиатское поп-исполнение» они могли бы не попасть — по правилам, для этой категории нужно «значительное» количество текста на одном из азиатских языков. А вот последний альбом BTS Arirang содержит много песен на корейском, и это почти наверняка позволило бы ему претендовать именно на новую номинацию, если бы группа не отказалась от участия в «Грэмми». Церемония вручения главной музыкальной награды состоится 7 февраля 2027 года.