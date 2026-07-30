Красноярцев пригласили сыграть сектантов и сельчан в сериале «Один из нас» для НТВ

В Красноярском крае продолжается работа над остросюжетным сериалом «Один из нас» для НТВ. Съемочная группа ищет массовку на 1 августа.
Команде требуются мужчины с бородой, усами и длинными волосами на роли сектантов, женщина от 30 лет на роль сельчанки и обычные жители деревни, рассказали в «Енисей кино». Желающим нужно оставить заявку в группе ВКонтакте с указанием ФИО, возраста, роста, размеров одежды и обуви, фотографиями, городом проживания и телефоном.
Напомним, сериал «Один из нас» основан на реальной истории секты Виссариона. По сюжету офицер ФСБ внедряется в возглавляемую самопровозглашенным мессией Илларионом религиозную общину «Церковь последнего откровения», которая обосновалась в сибирской тайге. В секте процветают рабский труд, незаконная вырубка леса и золотодобыча. Главную роль исполняет актер Кирилл Балобан.
Съемки проходят в Дивногорске и поселке Усть-Мана, в массовых сценах задействуют более тысячи местных жителей. Сериал покажут на телеканале НТВ.
Фото на главной: Владислав Бордушко / «Енисей кино».
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.