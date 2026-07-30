Красноярцев пригласили сыграть сектантов и сельчан в сериале «Один из нас» для НТВ

Команде требуются мужчины с бородой, усами и длинными волосами на роли сектантов, женщина от 30 лет на роль сельчанки и обычные жители деревни, рассказали в «Енисей кино». Желающим нужно оставить заявку в группе ВКонтакте с указанием ФИО, возраста, роста, размеров одежды и обуви, фотографиями, городом проживания и телефоном.