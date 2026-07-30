Синоптики обещают +30 жары в Волгограде 31 июля

31 июля в Волгограде и области ожидается переменчивая погода. В областном центре обойдется без существенных осадков, а вот в районах ночью и утром возможны кратковременные дожди и грозы, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный ЦГМС.