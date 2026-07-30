Житель Советска получил три удара лопатой по лицу в свой день рождения

Выяснилось, что конфликт произошел в частном секторе, где мужчина весело праздновал. В какой-то момент ему позвонил 56-летний сосед, который возмутился шумом. В ответ именинник пригласил недовольного на личный разговор. Тот действительно пришел и трижды ударил соседа по лицу черенком лопаты, которую принес с собой.