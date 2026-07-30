Финал чемпионата «Профессионалы» в Калуге объединит 14 тыс. человек

Финал чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы» по промышленным компетенциям состоится в Калуге с 21 по 26 августа, сообщили в правительстве РФ со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
«Чемпионат “Профессионалы” — одна из ярчайших звезд в созвездии чемпионатного движения по профмастерству нацпроекта “Молодёжь и дети”. Эти соревнования помогают раскрыть потенциал участников и показывают, что они востребованы ведущими предприятиями страны. Ожидается, что финал чемпионата “Профессионалы” по промышленным компетенциям объединит в Калуге 14 тысяч талантливых юношей и девушек со всей России и из 30 дружественных стран», — заявил вице-премьер.
По его словам, ребята будут соревноваться по 14 передовым компетенциям — от промышленной робототехники и инженерии космических систем до мехатроники и оптоэлектроники. Соревнования пройдут на площадке федерального технопарка профессионального образования.
Как уточняется в сообщении, участников движения «Профессионалы» поддерживают компании и работодатели: в этом году они уже предложили более 50 тыс. стажировок и вакансий конкурсантам. Победители, призеры финала и их наставники получат установленные правительством премии от 100 тыс. до 300 тыс. рублей в зависимости от занятого места.
«Сегодня среднее профессиональное образование активно развивается и невероятно востребовано. Чемпионат “Профессионалы” — один из ключевых инструментов, которые помогают синхронизировать обучение с запросами предприятий. На соревновательных площадках работодатели ставят перед конкурсантами реальные производственные задачи, а ребята показывают, что уже сейчас готовы с ними справляться. Так мы актуализируем подготовку кадров в стратегически важных областях», — сказал министр просвещения Сергей Кравцов.
Деловая программа пройдет в формате форума среднего профессионального образования (СПО) по теме «Окно возможностей: бизнес и СПО». Также будут организованы профориентационная программа для школьников и выставка компаний-партнеров с новейшими промышленными разработками.
Отмечается, что в 2026 году финалы чемпионата «Профессионалы» проходят в трех городах: Нижнем Новгороде, Калуге, Санкт-Петербурге.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.