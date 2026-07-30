Финал чемпионата «Профессионалы» в Калуге объединит 14 тыс. человек

«Сегодня среднее профессиональное образование активно развивается и невероятно востребовано. Чемпионат “Профессионалы” — один из ключевых инструментов, которые помогают синхронизировать обучение с запросами предприятий. На соревновательных площадках работодатели ставят перед конкурсантами реальные производственные задачи, а ребята показывают, что уже сейчас готовы с ними справляться. Так мы актуализируем подготовку кадров в стратегически важных областях», — сказал министр просвещения Сергей Кравцов.