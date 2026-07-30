Гигантские клещи-зебры массово захватили юг России

Лето в разгаре, но отдых на природе требует повышенной бдительности. В полях и степях на юге активизировался клещ рода Hyalomma, который не поджидает жертву в траве, а целенаправленно преследует её.
Укус этого паразита может привести к тяжёлому заболеванию, требующему госпитализации. Как распознать опасность и правильно оказать первую помощь, выяснил корреспондент rostov.aif.ru.
Охотник в степи.
Многие привыкли думать, что клещи сидят на травинках и ждут, пока мимо пройдёт человек. Hyalomma marginatum работает иначе. Голодная особь вырастает до сантиметра, а напившаяся крови самка — до двух сантиметров, то есть становится размером с крупную виноградину. Это заметный и подвижный представитель иксодовых клещей, характерный для сухих, тёплых и открытых ландшафтов.
«В отличие от многих лесных видов, Hyalomma активнее передвигается и способен целенаправленно приближаться к животному или человеку. Его чаще связывают не с густым лесом, а со степями, пастбищами, поймами рек и участками с сельскохозяйственными животными», — комментирует кандидат биологических наук Михаил Арбатский в беседе с rostov.aif.ru.
Инвазивный паразит впервые был замечен на юге в 2021 году и предпочитает прогретые солнцем территории. Особенно активен клещ в летние месяцы. В жаркую погоду встречи происходят чаще всего. Ареал обитания охватывает весь юг европейской части России, включая территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а прибыл клещ из исконных мест своего обитания — Северной Африки, Ближнего Востока и Южной Европы.
Особенно внимательными должны быть жители сельских районов, владельцы скота, работники агропредприятий, а также все, кто выезжает на пастбища, сенокосы или просто гуляет в степной зоне. Главной отличительной чертой клеща-зебры являются длинные ноги с чёткими чередующимися кольцами блекло-жёлтого и тёмно-коричневого оттенков, а сам клещ имеет овальное тело тёмно-бурого или красно-коричневого цвета.
Главная угроза.
Основная опасность Hyalomma marginatum для человека заключается в том, что он переносит вирус крымской геморрагической лихорадки. Смерть от неё наступает в 30% случаев.
По словам эксперта, болезнь встречается нечасто, но протекает тяжело и требует обязательной медицинской помощи. Заразиться можно не только при присасывании клеща, но и при неосторожном снятии или раздавливании его голыми руками. Вирус проникает в кровь быстро, поэтому любые манипуляции с паразитом требуют крайней осторожности и соблюдения санитарных норм.
При обнаружении присосавшегося клеща главное правило — не паниковать и не прибегать к народным методам. Многие до сих пор верят в советы залить паразита маслом, спиртом или попытаться прижечь его.
«Такого делать категорически не стоит. Есть риск спровоцировать обратный эффект: токсины и вирус попадут в организм значительно быстрее. Давить клеща, пока он прикреплён к коже, тоже нельзя», — предупреждает врач скорой помощи Максим Маценко в разговоре с rostov.aif.ru.
Раздавливать или травмировать паразита голыми руками после извлечения запрещено. Это может привести к случайному инфицированию через микротравмы на коже или слизистых оболочках.
Алгоритм спасения.
Если возможности добраться до травмпункта нет, удалять клеща придётся самостоятельно. Действовать нужно строго по инструкции.
«Лучше всего использовать медицинский пинцет или специальное приспособление, которое продаётся в аптеках. Нужно захватить паразита как можно ближе к коже, прокручивать его вокруг оси и плавно тянуть вверх. Резко дёргать нельзя: есть высокий шанс оторвать тело от хоботка, и челюсти останутся в ране», — поясняет Максим Маценко.
После извлечения ранку необходимо сразу обработать антисептиком: спиртом, йодом или хлоргексидином. Самого клеща нельзя выбрасывать. Его следует поместить в герметичную ёмкость и передать в лабораторию для определения вида и наличия инфекций. В течение двух недель после укуса нужно следить за температурой и общим состоянием.
«Если через несколько дней появится высокая температура, слабость, тошнота, головная боль, ломота в мышцах или необычные кровоподтёки, необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью. Врачу обязательно нужно сообщить о факте контакта с клещом», — добавляет учёный Михаил Арбатский.
Своевременное извлечение и правильная обработка снижают риски, но не гарантируют полной безопасности. В сезон активности паразитов стоит осматривать одежду и кожу после каждой прогулки за городом, использовать репелленты и носить закрытую одежду.