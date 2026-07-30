Гигантские клещи-зебры массово захватили юг России

Многие привыкли думать, что клещи сидят на травинках и ждут, пока мимо пройдёт человек. Hyalomma marginatum работает иначе. Голодная особь вырастает до сантиметра, а напившаяся крови самка — до двух сантиметров, то есть становится размером с крупную виноградину. Это заметный и подвижный представитель иксодовых клещей, характерный для сухих, тёплых и открытых ландшафтов.