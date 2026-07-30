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На юге Волгограда оборудуют 16 остановок за 27 млн: список адресов

27 миллионов рублей выделено на обустройство 16 остановочных павильонов и дорожных ограждений.

27 миллионов рублей выделено на обустройство 16 остановочных павильонов и дорожных ограждений в южных районах города. Электронный аукцион объявлен МБУ «Южное», сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов. В мэрии пояснили, что конструкции должны быть выполнены из стали с антикоррозийным покрытием, остеклены закаленным стеклом, оборудованы скамейками с деревянными сиденьями, урнами и светодиодной подсветкой. Также исполнитель должен будет установить дорожные ограждения в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения.

Полный список адресов, где появятся новые остановки:

ул. Лазоревая (по ходу движения в Светлоярский район);

ул. Лазоревая (по ходу движения в Волгоград);

ул. Тишинская (по ходу движения в Светлоярский район);

ул. Тишинская (по ходу движения в Светлоярский район);

ул. В. Судоверфь (по ходу движения в Светлоярский район);

В. Судоверфь (по ходу движения в Волгоград).

ул. Латвийская (по ходу движения в Светлоярский район);

ул. Латвийская (по ходу движения в Волгоград);

ул. Политотдельская (по ходу движения в Светлоярский район);

ул. Политотдельская (по ходу движения в Волгоград);

ул. Школа № 55 (по ходу движения в Светлоярский район);

ул. Школа № 55 (по ходу движения в Волгоград);

ул. Плеханова (по ходу движения в Светлоярский район);

ул. Плеханова (по ходу движения в Волгоград);

ул. Шлюз № 3 (по ходу движения в Светлоярский район);

ул. Шлюз № 3 (по ходу движения в Волгоград).

Завершить работы по установке павильонов планируют до окончания дорожного сезона.