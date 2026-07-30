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В двух микрорайонах Перми энергетики частично восстановили электроснабжение

На время проведения ремонтных работ потребителей перевели на резервные схемы.

Источник: Комсомольская правда

Энергетики компании «Россети Урал» в кратчайшие сроки возобновили подачу электроэнергии потребителям микрорайона «Окулова» и части микрорайона «Железнодорожный». На время проведения ремонтных работ задействованы резервные схемы электроснабжения.

Днем 30 июля «Россети» зафиксировали нарушение основной электросети в правобережной части Перми. В восстановительных работах участвуют аварийные бригады в составе 37 человек и 11 единиц специальной техники.

«Энергетики делают все возможное, чтобы максимально оперативно восстановить электроснабжение жителей города», — сообщила пресс-служба Пермского филиала ПАО «Россети Урал».

В Перми и Пермском крае 30 июля на несколько часов вводили режим «Беспилотная опасность» и план «Ковер». Регион отбил атаку беспилотников.

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