Эксперт раскрыла важность и алгоритм подбора удобной обуви

Обувь должна быть из натуральных материалов, достаточно гибкой и легкой, не давить и не натирать, но и не быть слишком свободной, отметила специалист. Обувь на высоком каблуке не стоит носить дольше трех часов, а балетки на плоской подошве не подходят для долгой ходьбы, предупредила Лялина. Она добавила, что для спорта и активного отдыха лучше использовать специализированную обувь.