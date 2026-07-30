Эксперт раскрыла важность и алгоритм подбора удобной обуви

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Неправильно подобранная обувь может привести к деформации стопы, искривлению пальцев, болям в спине и нарушениям осанки, рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.
«Из‑за тесной или, наоборот, слишком свободной пары могут появиться мозоли, вросшие ногти, натоптыши, а со временем — деформации стопы, искривление пальцев и повреждения суставов. Нарушается распределение веса тела, из‑за чего возникают боли не только в ногах, но и в спине, а в перспективе это грозит проблемами с осанкой и разными заболеваниями опорно‑двигательного аппарата», — сказала Лялина «Газете.Ru».
По словам эксперта, грамотно подобранная обувь помогает сохранить здоровье ног и всего тела: здоровая стопа — залог правильной осанки и отсутствия проблем с позвоночником. К выбору обуви стоит относиться ответственно и не гнаться за дешевизной, особенно когда речь идет о детской обуви, подчеркнула Лялина.
Эксперт порекомендовала примерять обувь вечером, когда ноги отекают, и при онлайн-покупке ориентироваться на точные параметры: измерять длину стопы (обвести контур на бумаге или использовать стельку) и учитывать полноту модели, которая обычно обозначается буквой.
Обувь должна быть из натуральных материалов, достаточно гибкой и легкой, не давить и не натирать, но и не быть слишком свободной, отметила специалист. Обувь на высоком каблуке не стоит носить дольше трех часов, а балетки на плоской подошве не подходят для долгой ходьбы, предупредила Лялина. Она добавила, что для спорта и активного отдыха лучше использовать специализированную обувь.
«Оптимальный размер предполагает небольшой запас — примерно один-полтора сантиметра: так между пяткой и задником свободно помещается палец. Такой запас практичен в любое время года: зимой в обуви хватит места для теплого носка, а летом стопа не будет сдавлена, если появится отек из‑за жары», — пояснила Лялина.
При этом брать обувь на размер-два больше не стоит: форма подошвы может не совпадать с анатомией, что приведет к мозолям, натоптышам и риску вывиха голеностопного сустава, заключила эксперт.