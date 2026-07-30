Евгений Люлин рассказал о главных решениях Заксобрания Нижегородской области 30 июля

Во‑первых, в первом чтении одобрены поправки в региональный закон о предоставлении земельных участков. Героям России и полным кавалерам ордена Славы теперь не придётся участвовать в жеребьёвке: они смогут выбирать участок для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства (ЛПХ) напрямую — до 20 соток в городах и до 40 соток в сельской местности.