Евгений Люлин рассказал о главных решениях Заксобрания Нижегородской области 30 июля

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин в своём канале в мессенджере MAX сообщил, что депутаты на заседании 30 июля приняли ряд важных для развития региона решений. Спикер ознакомил подписчиков с главными нововведениями.
Во‑первых, в первом чтении одобрены поправки в региональный закон о предоставлении земельных участков. Героям России и полным кавалерам ордена Славы теперь не придётся участвовать в жеребьёвке: они смогут выбирать участок для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства (ЛПХ) напрямую — до 20 соток в городах и до 40 соток в сельской местности.
Во‑вторых, в региональный КоАП введена ответственность за распространение, хранение и рекламу вейпов и никотинсодержащей продукции. Штрафы для должностных лиц составят до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 1 миллиона рублей. Новые нормы вступят в силу 1 сентября 2026 года.
В‑третьих, в Государственную Думу направлен законопроект, разрешающий использовать обычные камеры с функцией даты и времени для фиксации фактов сброса мусора на несанкционированных свалках — даже если они не являются специальными измерительными приборами.
На «Правительственном часе» депутаты также обсудили развитие охотничьего хозяйства области. Поддержаны планы Минлесхоза по дальнейшему внедрению сервисов системы «Цифровой лес», которые упрощают взаимодействие между государством, охотпользователями и гражданами.
Кроме того, впервые в регионе присвоены почётные звания «Заслуженный архитектор Нижегородской области» и «Заслуженный работник образовательной отрасли». Кроме того, утверждён новый список кандидатов на получение областной награды «За поддержку СВО».
Ранее сообщалось, что состояние охотничьего хозяйства Нижегородской области обсудили на «Правительственном часе» в Заксобрании.