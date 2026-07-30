Новосибирская область вошла в топ-3 регионов по поддержке женщин в экспорте

Новосибирская область заняла третье место в номинации «Креативное вовлечение» четвертого Всероссийского конкурса «Лидеры поддержки. Женщины в экспорте». Он был организован в соответствии с задачами нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в региональном центре содействия развитию предпринимательства.
Конкурс «Лидеры поддержки. Женщины в экспорте» направлен на выявление и тиражирование лучших региональных практик по вовлечению женщин в экспортную деятельность. В этом году заявки на участие подали 66 регионов. Соревнование проходило по двум направлениям — «Креативное вовлечение» и «Динамика вовлечения в экспорт». Организаторами конкурса выступили Совет Федерации совместно с Российским экспортным центром и Школой управления «Сколково».
Новосибирскую область отметили за креативный подход к поддержке женщин-экспортеров. Конкурсная комиссия высоко оценила два проекта — «Экспортная регата “На каблуках”» и закупочная сессия в рамках форума-фестиваля «В Сибири — есть!».
«“Экспортная регата “На каблуках”” под брендом “Сделано в России” состоялась в июле 2025 года и объединила более 100 участниц из шести регионов в парусной гонке — метафоре бизнеса, где важны анализ обстановки, скорость решений и командная работа. Закупочная сессия форума-фестиваля “В Сибири — есть!” собрала 78 компаний из 13 регионов России, которые провели более 600 переговоров с дистрибьюторами из пяти стран: ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции, Вьетнама и Таиланда», — отметила министр экономического развития региона Светлана Шарпф.
Награды победителям вручили 14 июля в Совете Федерации. Церемония объединила представителей региональных правительств, центров поддержки экспорта и предпринимательского сообщества.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.