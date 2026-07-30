Новосибирская область вошла в топ-3 регионов по поддержке женщин в экспорте

«“Экспортная регата “На каблуках”” под брендом “Сделано в России” состоялась в июле 2025 года и объединила более 100 участниц из шести регионов в парусной гонке — метафоре бизнеса, где важны анализ обстановки, скорость решений и командная работа. Закупочная сессия форума-фестиваля “В Сибири — есть!” собрала 78 компаний из 13 регионов России, которые провели более 600 переговоров с дистрибьюторами из пяти стран: ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции, Вьетнама и Таиланда», — отметила министр экономического развития региона Светлана Шарпф.