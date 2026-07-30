Совесть — лучший контролёр: Дятлова о гоняющих водителях

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова призвала водителей внимательнее относиться к ограничениям скорости и не перекладывать всю ответственность за безопасность на камеры, ГИБДД и лежачих полицейских. Об этом сити-менеджер заявила во время прямого эфира в четверг, 30 июля.
Поводом стал вопрос калининградца Дмитрия об улице Интернациональной. Он обратил внимание на пешеходный переход в районе дома № 14, недалеко от пересечения с Летней: по словам горожанина, водители там не всегда сбрасывают скорость. Житель предложил установить искусственную неровность.
Дятлова ответила, что вопрос обсуждался на комиссии по безопасности дорожного движения. Эксперты высказались отрицательно: просто «положить полицейского» там, где просят пешеходы, нельзя. Для этого есть ГОСТы и процедура.
По её словам, специалисты должны оценить сразу несколько факторов: можно ли по нормативам размещать неровность на конкретном участке, какая там аварийность, состав ДТП, интенсивность движения, дорожные условия, есть ли рядом школы, детские сады, больницы и другие социальные объекты.
При этом Дятлова подчеркнула: контроль за соблюдением скорости — зона ответственности ГИБДД. Но водителям тоже нужно смотреть на знаки. На этом участке, по словам главы администрации, стоит ограничение максимальной скорости.
Дятлова сравнила ситуацию с советскими автобусами, где пассажиры сами компостировали билеты и контролировали оплату проезда. По её словам, на дороге тоже важен самоконтроль: нельзя рассчитывать только на внешнее наказание.
В Калининграде в этом году резко возросла смертность в ДТП. По данным аналитиков центра «Мобилитика», с января по июнь погибло 13 человек (+8 по сравнению с 2025-м).
Последняя трагедия со смертельным исходом случилась на перекрёстке Карамзина и Кошевого. Происшествия происходят не всегда только из-за ошибок водителей или пешеходов. В Калининграде многие улицы спроектированы так, что участники движения попадают в ловушки. Подробнее — читайте в рубрике «Авторазбор».