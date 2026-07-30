Совесть — лучший контролёр: Дятлова о гоняющих водителях

По её словам, специалисты должны оценить сразу несколько факторов: можно ли по нормативам размещать неровность на конкретном участке, какая там аварийность, состав ДТП, интенсивность движения, дорожные условия, есть ли рядом школы, детские сады, больницы и другие социальные объекты.